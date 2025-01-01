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وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، بنهاية التعاملات اليومية حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية