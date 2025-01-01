شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 1-1-2025.. متوسط سعره 164 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الاربعاء1 -1-2025، مطلع العام الميلادي الجديد بالبنوك المصرية، علي نفس سعر ختام التعاملات امس الثلاثاء مقابل الجنيه المصرى، وفق تحديثات البنوك في ختام تعاملات أمس الثلاثاء نظرا لإجازة البنوك اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع .

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سعر الدينار الكويتى مساء اليوم الاربعاء 1-1-2025 مقابل الجنيه في البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.6 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.