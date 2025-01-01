شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر منتصف تعاملات الأربعاء 1-1-2025 بالتعاملات عقب ارتفاعا بحوالي 160 جنيهاً عقب تحرك عيار 21 مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب.

وبلغ سعر الجنيه الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر 29904 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع في جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3740 جنيها.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.



