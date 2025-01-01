شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء 1-1-2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول يوم في العام الجديد؛ ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-1-2025.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها،

وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.63 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.58 جنيه للشراء.

63.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.04 جنيه للشراء.

165.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء.

13.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.81 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.88 جنيه للشراء.

13.95 جنيه للبيع.