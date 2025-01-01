شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو في أول أيام العام الجديد اليوم الأربعاء 1-1- 2025، استقرار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.

واستقر سعر اليورو فى البنك المركزي المصرى عند 52.83 جنيه للشراء، و52.94 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.86 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى بنك مصر 52.86 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك التجارى الدولى 52.85 جنيه للشراء، و53.16 جنيه للبيع.

وفي ظل التغيرات المستمرة في أسعار الصرف على مستوى سوق الصرف بمصر، يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.84 جنيه للشراء.

52.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.80 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.80 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.79 جنيه للشراء.

52.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.80 جنيه للشراء.

53.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.82 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.80 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.82 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.