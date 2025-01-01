شكرا لقرائتكم خبر عن 74.64 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% خلال العام 2024، لتنخفض للعام الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا، أو 0.88 %، لتصل إلى 74.64 دولار للبرميل عند التسوية في آخر أيام التداول في العام 2024.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا، أو 1.03 بالمائة، لتصل إلى 71.72 دولار للبرميل عند التسوية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجع خام برنت عند التسوية في ختام العام 2024 نحو 3 %عنه في نهاية 2023 عند 77.04 دولار للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيرا يذكر تقريبا مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.



