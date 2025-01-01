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وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، استقرار خلال منتصف التعاملات اليومية حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-1-2025 أمام الجنيه المصرى.. يسجل 50.78 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية