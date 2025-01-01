شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن أول يوم في 2025.. أسعار الفراخ البيضاء تسجل 75 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء خلال أول يوم في العام الجديد في مصر ، عقب انخفاض الفراخ البيضاء بصورة ملحوظة بالأسواق خلال منتصف تعاملات هذا الأسبوع، ويسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 75 جنيها ويصل المستهلكين 85 جنيها إلي 90 جنيهاً

وشهدت بورصة الدواجن تراجعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 34 جنيها من مستويات تجاوزت 40 جنيها الأيام الماضية، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلي 30 جنيها من مستويات 43 جنيها والبلدي انخفض إلي مستويات 13 جنيها خلال هذا الأسبوع.

وسجلت بورصة الدواجن تراجعا إلي مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيها، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند 75 جنيها تسليم أرض المزرعة وتصل في بعض المزارع إلي 77 جنيها.

و تراجع البط المسكوفي إلي 68 جنيها والمولر 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات والفراخ الفيومي 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.