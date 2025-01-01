شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يرتفع 20 جنيها.. وعيار 21 بـ3740 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء يناير 2025، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3740 جنيها للجرام بدون مصنعية بارتفاع 20 جنيهاً وسط تداولات محدودة مع اجازة رأس السنة.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها. عيار 18 يسجل 3206 جنيهات. الجنيه الذهب 29920 جنيها. انخفاض سعر الذهب العالمي

افتتح الذهب تداولات الربع الرابع من عام 2024 عند المستوى 2633 دولار للأونصة ليسجل انخفاض بنسبة 1.1% تقريباً ويتداول خلال آخر أيام تداول العام عند المستوى 2604 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي في الربع الرابع عند 2790 دولار للأونصة.

أهم الأحداث التي أثرت على الذهب خلال الربع الرابع:

- فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية أثر بشكل سلبي على أسعار الذهب بسبب التوقعات بارتفاع التضخم بسبب سياساته الجمركية والضريبية.

- بالرغم من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين خلال الربع الرابع، ولكن البنك أشار في اجتماعه الأخير لعام 2024 أن سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025.

- ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عامين بسبب فوز ترامب وتغير توقعات الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي أثر بالسلب على مستويات الدولار بسبب العلاقة العكسية بينهما.