شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل خدمات التحويل عبر Instapay.. ومصدر: سيتم إصلاح العطل سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت خدمات التحويل المالى لتطبيق Instapay اليوم الأربعاء، أول أيام العام الجديد 2025، حيث لم يتمكن العديد من المستخدمين من إجراء التحويلات المصرفية عبر التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وقال مصدر مصرفى لـ ”الخليج 365”، أنه جارى العمل على إصلاح العطل الفنى واستئناف الخدمة وستعود للعمل فى أسرع وقت ممكن.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق Instapay تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.



