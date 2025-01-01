شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خدمات حكومية يقدمها البريد المصرى أبرزها صرف المعاشات وسداد مخالفات المرور والان مع تفاصيل الخبر

يقدم البريد المصري مجموعة من الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتشمل هذه الخدمات استخراج الوثائق الرسمية، سداد مخالفات المرور، ودفع مستحقات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى صرف الإعانات والمعاشات.

وفيما يلي أبرز هذه الخدمات التي أصبحت متاحة عبر مكاتب البريد:

1- الأحوال المدنية

تهدف الخدمة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الأساسية بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية؛ لتقديم خدمات التسجيل للحصول على إصدارات الأحوال المدنية والاستلام من خلال مقرات مكاتب البريد أو بمحلات الإقامة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك للوثائق الآتية :(وثيقة الميلاد، شهادة الوفاة، القيد العائلي، وثائق الزواج، قيد الطلاق، بطاقات الرقم القومي بدل فاقد/تالف).

2- سداد وتوصيل شهادات مخالفات المرور

تتيح الخدمة لملاك السيارات عملية الحصول على شهادات المخالفات المرورية من خلال مكاتب البريد أو بوابة الحكومة الإلكترونية، ويتولى البريد مهمة استلام الشهادات من إدارة المرور وتسليمها لأصحابها بمقر إقامتهم.

ويمكن سداد قيمة المخالفات المرورية بمكاتب البريد، وإصدار شهادات براءة الذمة وقبول التظلمات.

3- خدمات وزارة التربية والتعليم

بناء على التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم أصبح للمواطنين إمكانية سداد مستحقات والوزارة عبر جميع مكاتب البريد، ويأتي ذلك في إطار الاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة بهدف تسهيل الخدمة وتوفير الوقت والجهد، والتي من بينها (المصروفات الدراسية، مصروفات الصفوف الأولى، رسوم التظلمات، رسوم تقديمات مدارس المتفوقين، رسوم المدارس الخاصة، رسوم الامتحان، رسوم امتحان النقل من الخارج، رسوم استنفاذ مرات الغياب، تأمين تابلت).

4- خدمات وزارة التعليم العالي

كما أصبح متاحا بمكاتب البريد، سداد مستحقات وزارة التعليم العالي، عبر جميع مكاتب البريد، ويأتي ذلك في إطار الاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة بهدف تسهيل الخدمة وتوفير الوقت والجهد، والتي من بينها (المصروفات الدراسية للجامعات التكنولوجية، رسوم الأدلة الإلكترونية).

5- صرف الإعانات

تساعد الخدمة المنظمات الخيرية في مصر وخارجها لإدارة مدفوعاتها العادية وغير العادية لصالح الأفراد من خلال تطبيق داخلي يتيح الصرف من أي مكتب من مكاتب البريد، وتتميز خدمة مكاتب البريد، في تحسين التسويات وإدارة البيانات، وسهولة الوصول للمستفيد، وتبسيط إجراءات الصرف.

6- صرف المعاشات

خدمة دفع تهدف لمساعدة هيئة التأمين الاجتماعي وصناديق التأمين الخاصة لإدارة مدفوعاتها العادية لصالح الأفراد من خلال فتح حساب فضي معاشات بالبريد المصري، وتحويل قيمة المعاش والاستفادة بالعائد للمبالغ التي لم يتم سحبها.

وتتميز هذه الخدمة بتحسين التسويات وإدارة البيانات، وتبسيط إجراءات الصرف، وسهولة الوصول للمستفيد.