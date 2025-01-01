شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الحديد اليوم الأربعاء 1 -1-2025 بكم الطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت اليوم أول أيام عام 2025 أسعار حديد التسليح وسط توقعات بانخفاضات جديدة علي مدار العام الجارى وبواقع 300 جنيه للطن ليسجل 38200 جنيه تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع ومنها سعر حديد عز

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء ، ويحرض الجميع سواء الشركات او الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية .

في ظل حالة الاستقرار الحالية في السوق وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن تراجع سعر الحديد اليوم ، بواقع 300 جنيه عن سعره خلال الشهر الماضي لدي الشركات والموزعين .

واستقر سعر الحديد اليوم الاربعاء 1 -1-2024 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية ،وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الاربعاء 1 يناير 2024

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.