شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أم هبوط لعيار 21.. سعر الذهب اليوم الأربعاء مطلع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة المعادن الثمينة، أن سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 تسجل ثباتاً ملحوظا عند القياس على فتح تداولات الذهب أمس، وسط تحركات محدودة للغاية في السوق المحلي مع ثبات السعر العالمي.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4251 جنيها.

عيار 21 يسجل 3720 جنيها.

عيار 18 يسجل 3190 جنيهاً

الجنيه الذهب 29760 جنيها

بدأ الذهب تداولات الربع الثاني عند المستوى 2233 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع بنسبة 4.2% بمقدار 93 دولار ويغلق الربع الثاني عند المستوى 2326 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي وقتها عند 2450 دولار للأونصة.



مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني سجلت 202.2 طن منخفضة بنسبة 33.7% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بينما وصل إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني إلى 956.7 طن.



أهم الأحداث التي أثرت على الذهب خلال الربع الثاني من 2024



- تزايد التوترات الجيوسياسية خاصة بين روسيا وأوكرانيا عمل على تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.



- التوقعات بتحول سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام عملت على ارتفاع الذهب بشكل كبير.



- استمرار ارتفاع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى دفع المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للتحوط مما ساعد على ارتفاع أسعاره.