شكرا لقرائتكم خبر عن يوليو 2025.. تشغيل أكبر مصنع لأقمشة الجينز فى مصر بشركة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

انتهت عملية الانشاءات في واحد من أكبر مصانع تصنيع أقمشة الجينز في مصر بشركة دمياط للغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات على أن تبدأ عملية استقبال ماكينات ريتر العالمية Rieter وبعض الماكينات من شركاتها المتخصصة في شهري فبراير ومارس المقبل وتورد شركة إس إس إم SSM إحدى شركات ريتر العالمية بزيورخ بسويسرا ،عددا من أحدث الماكينات للمصنع .

وبحسب المصادر تتضمن خطة الحكومة لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس ضمن المشروع القومى الذي يتكلف نحو 56 مليار جنيه، إنشاء أكبر مصنع أقمشة الجينز في مصر، وذلك بشركة دمياط للغزل والنسيج، وبطاقة إنتاج سنويا تصل لنحو 32 مليون متر، حيث سيتم استقبال الماكينات خلال شهري فبراير ومارس المقبل على أن يتم التشغيل شهر يوليو المقبل ؛تمهيدا للافتتاح الرسمي، اعتبار سبتمبر 2025.

وبحسب معلومات وزارة قطاع الأعمال العام فإنه تمت أعمال البناء والإنشاءات لأول وأكبر مصنع لإنتاج أقمشة الجينز بطاقة الإنتاجية 32 مليون متر سنويا، حيث يتضمن مشروع تطوير الشركة إنشاء مصنع جديد لإنتاج أقمشة الجينز على مساحة 107 آلاف متر.

وتبلغ الطاقات الإنتاجية نحو 69 طن غزل يوميًا شاملة التجهيزات والصباغة، فيما سينتج المصنع 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.

وتواصل الشركة بقيادة المهندس جلال الدين سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، متابعة الأعمال مع الشركة المنفذة، بما يضمن الإسراع بالجدول الزمني وفق توجيهات مهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام وبمتابعة يومية من الدكتور أحمد شاكر رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج.

ووفق ما أعنته الوزارة تبلغ إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع تبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة الماكينات الحديثة من رتير العالمية، والجارى توريدها لمصانع شركة دمياط للغزل والنسيج نحو 67.3 مليون يورو.

كما تبلغ مساحة مجمع نسيج الجينز 24700 متر مربع (نسيج وتشطيب نهائي) باجمالي عدد 192 نول.

ويتكون المصنع الجديد من 48 ألف مردن غزل حلقى بطاقة إنتاجية 63742 كجم/يوم و800مردن غزل طرف مفتوح بطاق إنتاجية 8640 كجم/يوم ،ويتكون مصنع النسيج من 192 نول بطاقة إنتاجية 33 مليون متر سنويا موزعة بين انوال الحربة المرنة وانوال دفع الهواء.