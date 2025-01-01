شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الكويت.. عيار 14 بـ15.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 بـ25.850 دينار كويتي، أما سعر الذهب عيار 21 سجل22.600 دينار كويتي، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 25.850 دينار

عيار 22 سجل 23.700 دينار

عيار 21 سجل 22.600 دينار

عيار 18 سجل 19.375 دينار

عيار 14 سجل 15.075 دينار

عيار 12 سجل 12.925 دينار

الاونصة سجلت 803.750 دينار

الجنيه الذهب سجل 180.900 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2611.89 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



