شكرا لقرائتكم خبر عن بروتون المحلية تخرج للنور بالنصف الأول من 2025 والنسخة التجريبية فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر مسئول في شركة "عز العرب" أن الشركة تعتزم خروج النسخة التجربيبة للسيارة "بروتون الماليزية" للنور بإنتاجها محليا من خلال شركة "عز السويدي" بداية من مارس 2025، علي أن يكون الإنتاج الفعلي للسيارات خلال النصف الأول من عام 2025.

وافتتحت شركه عز العرب السويدي للإستثمار الصناعي مؤخرا مجمع مصانع لتصنيع سيارات بروتون في مدينة السادس من أكتوبر، ويأتي هذا في إطار شراكة استراتيجية بين مجموعة عز العرب وشركة السويدي إليكتريك، والتي تعكس التزام الجانبين بدعم الصناعة المصرية وتطوير قدراتها الإنتاجية.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية، وتهدف الشراكة إلى توظيف أحدث التقنيات الصناعية وتطبيق معايير الجودة العالمية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج المحلي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

تقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب – السويدي للسيارات بنحو 50 مليون دولار، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 40 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فعليا الشهر بداية من مارس المقبل 2025 بسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى، ثم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية (EVs) والمحركات ومكونات السيارات الأخرى، تتبعها مرحلة ثانية ستتم خلال 15 شهرًا وهي مرحلة تشغيل مصنع الدهانات، ثم المرحلة الثالثة المتمثلة في توسعة المصنع الحالي للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 80 ألف سيارة سنويًا بإضافة ثلاثة موديلات جديدة .

ومن المتوقع أن يسهم المجمع الصناعي الجديد في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، ويتماشى هذا التوجه مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع السيارات، ويسعى هذا التوجه إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المصري .

ويساهم المجمع الصناعي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الحديثة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، كما أن هذا المجمع يتماشى مع رؤية بروتون للتوسع في الأسواق الدولية والإقليمية ورفع معدلات إنتاجها للوصول إلى كافة الأسواق، حيث يساهم مجمع مصانع عز العرب – السويدي في ذلك عبر إنتاج سيارات ذات عجلة القيادة اليسرى، بما يمكن بروتون من الوصول إلى أسواق عالمية جديدة ويعزز من فرص المصنع للتصدير لهذه الأسواق .

وسيتم الاعتماد على نسبة كبيرة من المكونات المحلية في عملية تصنيع السيارات، مما يسهم بشكل كبير في تحفيز الموردين المحليين على تحسين جودة منتجاتهم وتطوير كفاءاتهم، بما يتماشى مع المعايير العالمية ، ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية لزيادة اعتماد الصناعة على الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي .

يذكر أن المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة شركه عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي قد أعرب عن سعادته بافتتاح المجمع الصناعي عز العرب – السويدي. وقال: “نثق بأن المجمع الصناعي ESAF سيمثل نقلة نوعية في قطاع إنتاج السيارات، مما يعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية واعدة في هذا المجال. هذا المشروع ليس مجرد استثمار صناعي، بل هو خطوة استراتيجية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. يأتي هذا المشروع بدعم قوي من الحكومة المصرية وشركائنا في ماليزيا، الذين يؤمنون بأهمية هذه الشراكة لدفع عجلة التطور الصناعي في مصر .

وأضاف أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات والاهتمام بالطاقة المستدامة، كانت الدافع الرئيسي وراء انطلاق هذا المشروع الطموح. فهذه الرؤية تتماشى مع إستراتيجيتنا التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية " الجودة، والتصدير، والسيارات الكهربائية " وهذه الركائز ليست مجرد أهداف استراتيجية بل هي التزام طويل الأمد يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع السيارات مصر، ووضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال .

وأوضح : افتتاح هذا المجمع الصناعي لا يقتصر على إطلاق منشأة جديدة فحسب، بل يجسد رؤيتنا في مجمع مصانع عز العرب – السويدي للسيارات (ESAF) التي تركز على تعزيز قدرات التصنيع والتوزيع لخدمة السوقين المحلي والخارجي. وتأتي شراكتنا مع الجانب الماليزي لتسهم في دفع عجلة التنقل المستدام على نطاق عالمي، مما يعزز مكانة مصر كقاعدة تصنيعية وإنتاجية. ونستهدف من خلال هذا المشروع تصدير جزء من الإنتاج إلى ست دول إفريقية، لتوسيع نطاق التصدير وزيادة حجم الاستفادة من إمكانيات السوق الأفريقية الواعدة .

وأكد: نحرص على تلبية احتياجات السوق المصري من السيارات الحديثة التي تجمع بين الأداء العالي والتكلفة المناسبة، ونسعى جاهدين لتقديم خيارات تلبي متطلبات وتوقعات العملاء. ومن هذا المنطلق، نعد عملائنا بأن تكون سيارة بروتون ساجا الخيار المثالي الذي يحقق التوازن بين الجودة والسعر والأمان، لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات. مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة ومواصفات السلامة العالمية .

جدير بالذكر أن الشراكة الداعمة لهذا المشروع بين استثمارات مجموعة عز العرب والسويدي تجمع بين عملاقين صناعيين مصريين فمن جهة، تأتي مجموعة عز العرب، التي تمتلك تاريخًا عريقًا في قطاع السيارات ، من جهة أخرى شركة السويدي إليكتريك ، الرائدة عالميًا في مجالات البنية التحتية والتصنيع، والتي تمتد أنشطتها عبر 31 دولة وتضم أكثر من 18,000 موظف .