شكرا لقرائتكم خبر عن أغسطس 2025 تشغيل أول مصنع غزل بمجمع كفر الدوار العملاق لصناعة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل أعمال تنفيذ ثاني أكبر مجمع صناعي في مصر بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج وصباغى البيضا، وهو المجمع الثاني بعد مجمع شركة المحلة ويضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج والملابس على مساحة 337 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة الكهرباء.

وبحسب معلومات قطاع الأعمال العام فإن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بقيادة المهندس محمد الخضراوى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب تتابع بصورة لحظية أعمال تنفيذ الانشاءات الجارية تمهيدا لبدء استقبال ماكينات ريتر Rieter العالمية ،وبقية الماكينات بحيث يتم تشغيل أول مصنع في أغسطس 2025 ،ثم بقية المصانع تباعا حتى مطلع عام 2026 حيث يضم مشروع واحدة من أكبر المصابع في الشرق الأوسط .



ووفق معلومات وزارة قطاع الأعمال العام يقام المشروع الجديد على مساحة حوالى 337 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج، منها مصنع الصباغة والطباعة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

وتبلغ تكلفة إنشاءات هذا المشروع نحو 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، حيث من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا.

ومن المتوقع أنه سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.