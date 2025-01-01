شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3720 جنيها للجرام بدون مصنعية بانخفاض 5 جنيهات قياساً على منتصف تعاملات اليوم، وسط تداولات محدودة على سعر الذهب العالمي حول مستويات 2610 دولارات.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4251 جنيها.

عيار 21 يسجل 3720 جنيها.

عيار 18 يسجل 3190 جنيهاً

الجنيه الذهب 29760 جنيها



هبوط سعر الذهب

افتتح الذهب تداولات الربع الرابع من عام 2024 عند المستوى 2633 دولار للأونصة ليسجل انخفاض بنسبة 1.1% تقريباً ويتداول خلال آخر أيام تداول العام عند المستوى 2604 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي في الربع الرابع عند 2790 دولار للأونصة.



أهم الأحداث التي أثرت على الذهب خلال الربع الرابع:



- فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية أثر بشكل سلبي على أسعار الذهب بسبب التوقعات بارتفاع التضخم بسبب سياساته الجمركية والضريبية.



- بالرغم من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين خلال الربع الرابع، ولكن البنك أشار في اجتماعه الأخير لعام 2024 أن سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025.



- ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عامين بسبب فوز ترامب وتغير توقعات الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي أثر بالسلب على مستويات الدولار بسبب العلاقة العكسية بينهما.