شكرا لقرائتكم خبر عن نمو ملحوظ فى مبيعات السيارات فى أكتوبر2024 بزيادة 7.3% والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مبيعات سوق السيارات المصري نموًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر 2024، فقد ارتفع إجمالي حجم السوق إلى 9,634 وحدة خلال أكتوبر 2024، مقابل8,977 وحدة في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة نسبتها 7.3%، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن " أميك " مجلس معلومات سوق السيارات المصرية .

وسجل قطاع سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 6.6%، ليصل حجم المبيعات إلى 7,428 وحدة، مقابل 6,970 وحدة في أكتوبر 2023 بحصة سوقية تمثل حوالي 77 % من إجمالي المبيعات.

بينما شهد قطاع الحافلات تراجعًا كبيرا، حيث إنخفضت المبيعات بنسبة 24.9%، لتسجل 760 وحدة فقط، مقابل 1,012 وحدة في العام السابق 2023 .

وجاء قطاع الشاحنات بزيادة كبيرة تمثل نسبة 45.3%، حيث إرتفعت مبيعات الشاحنات بواقع 1,446 وحدة في أكتوبر 2024 ، بينما كانت 995 وحدة في أكتوبر 2023.

يذكر أن ماركة "نيسان" قد حافظت على ريادتها للسوق بمبيعات بلغت 1,495 سيارة في أكتوبر 2024، رغم انخفاضها مقارنة بـ 1,604 سيارة في أكتوبر 2023، وتراجعت حصتها السوقية من 23% إلى20 % .

