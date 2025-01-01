شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1 -2025 فى الإمارات عيار 18 بـ243.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في الامارات اليوم الاربعاء حيث وصل عيار 22 مبلغ 293.25 درهم، وتشهد أسعار معدن الذهب خلال التعاملات اليوم انخفاض، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنباً إلى جنب مع هدوء الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد آمال انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم



عيار 24 سجل 316.50 درهم

عيار 22 سجل 293.25 درهم

عيار 21 سجل 283.75 درهم

عيار 18 سجل 243.25 درهم

عيار 14 سجل 187.25 درهم

عيار 12 سجل 160.50 درهم

الاونصة سجلت 9844.25 درهم

الجنيه الذهب سجل 2270.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2615.34 دولار

وإلى جانب ذلك، أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.