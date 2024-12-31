شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-12-2024 ..الجنيه بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-12-2024 بالتعاملات المسائية عقب تراجعاً محدوداً لعيار 21 مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29800 جنيه، وذلك على خلفية تراجع في جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3720 جنيها.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.



