شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صفقة بالبورصة فى آخر 2024.. تنفيذ نقل ملكية الشركة الوطنية بـ1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقين على الشركة الوطنية المصرية للمشروعات الزراعية والتوريدات، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 7.35 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار جنيه، وصفقة على الشركة المصرية للجبس بحجم تداول 5.1 مليون سهم بقيمة 477.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية بحجم تداول 15 ألف سهم بقيمة 48.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 14.5 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 52 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 4 جلسات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 4.28%، واستحوذت المؤسسات على 25.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.6 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 800.1 ألف جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 12.5 مليون جنيه، 108.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة.