شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 -12-2024 في الأردن.. عيار 21 سجل 52.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 31 -12 -2024 حيث سجل سعر عيار 24 مبلغ 59.600 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن كالتالى:

عيار 24 سجل 59.600 دينار.

عيار 22 سجل 54.600 دينار.

عيار 21 سجل 52.200 دينار.

عيار 18 سجل 44.700 دينار.

عيار 14 سجل 34.800 دينار.

عيار12 سجل 29.800 دينار.

الاونصة سجلت 1854.100 دينار.

الجنيه الذهب سجلت 417.300 دينار.

الأونصة بالدولار سجلت 2615.13 دولار.



