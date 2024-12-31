شكرا لقرائتكم خبر عن تقدر تحول 400 ألف جنيه.. حدود التحويل الشهرية لتطبيق instapay فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ غداً الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، الحدود الشهرية للتحويل عبر تطبيق instapay بقيمة حدها الأقصى 400 ألف جنيه على مدار شهر يناير 2025.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق instapay تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق instapay.

وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

ويستقبل تطبيق instapay التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظياً عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية فى البنوك المصرية.

وقال مصدر حكومى مسؤول أنه سيتم إطلاق خدمات الدفع عبر أنظمة تشغيل أندرويد فى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل 2025 ، وتشمل جوجل باى وغيرها من التطبيقات التى تتيح إضافة كروت الخصم والائتمان والدفع بسهولة وطبقا لأعلى أنظمة تشفير البيانات والمعلومات.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه يتم إجراء الاختبارات والتجارب لإتاحة خدمات الدفع عبر أنظمة تشغيل أندرويد فى مصر خلال النصف الأول من 2025 ، والتى تسمح بالدفع الإلكترونى مقابل السلع والخدمات بتطبيقات الهاتف.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميًا فى مصر قبل أيام، بمشاركة 3 بنوك هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى CIB.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إضافة البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية تباعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن خدمة أبل باى تتيح الدفع مقابل السلع والخدمات عند التجار بشكل سلس وآمن باستخدام تطبيق أبل باى على هواتف المحمول من شركة أبل.

كان المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع، أعلن قبل أيام أن البنك المركزى المصرى انتهى قبل أسابيع من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات وتم الاعلان إطلاق الخدمة للعملاء اليوم.

جدير بالذكر أنه تم قبل أسابيع، تفعيل استقبال الحوالات الواردة وإضافتها لحظيا إلى حساب العملاء فى كافة البنوك من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.

وقام البنك المركزي المصري بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.