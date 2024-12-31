شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق تليفونى.. مصدر يحسم الجدل حول تسجيل الهواتف مزدوجة الشريحة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهواتف المحمولة المزودة بشريحتي اتصال أو الـ eSim ليست مطالبة بتسجيل الشريحتين، حيث يكفى تسجيل شريحة واحدة فقط لتجنب قطع الخدمة عن الجهاز، وذلك ضمن إجراءات تنظيم تسجيل الهواتف المستوردة.

وأوضح المصدر أن تسجيل شريحة واحدة يضمن عمل الجهاز بكفاءة دون أي تأثير على خدمات الاتصال أو الإنترنت، مضيفا أن تطبيق تليفوني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك على متاجر التطبيقات جوجل بلاي وآب ستور، يسهل عملية تسجيل الهواتف المحمولة بشكل كبير، وهو متاح على متاجر تطبيقات نظامي التشغيل أندرويد وiOS، مما يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم من أي مكان وبخطوات بسيطة.

تأتي هذه التوجيهات ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من تهريب الهواتف المحمولة غير المسجلة إلى السوق المحلي، والتي كانت تباع تحت مسمى "الهواتف الدولية" دون ضمان محلي.

وقد أضرت هذه الممارسات بالمنافسة العادلة وحقوق المستهلكين، في الوقت الذي تعمل فيه العديد من العلامات التجارية على تصنيع أجهزتها محليا لدعم الصناعة الوطنية.

وفقًا للقرارات الجديدة، يتم منح المستخدمين مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية، التي تصل إلى نحو 38% من قيمة الجهاز، أما الأجهزة غير المسجلة بعد انقضاء المهلة، فسيتم فصل الخدمة عنها لحين سداد الرسوم.

كما أكد المصدر أن المسافرين بإمكانهم إدخال جهاز واحد فقط مع تسجيله عند منافذ الدخول المخصصة، مشيرا إلى أنه في حالة إدخال أكثر من جهاز، يتم فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة الإضافية وفقا للقانون.

تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز تنظيم سوق الهواتف المحمولة، وحماية حقوق المستهلكين، وتشجيع الصناعة المحلية، مع ضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبى تطلعات المستخدمين في مصر.