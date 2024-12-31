شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال آخر جلسات 2024 باستثناء السياحة والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.4%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.2%، يليه قطاعات العقارات، والموارد الأساسية، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.4%، 2%، على الترتيب.

وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، ونما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعا السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 4 جلسات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 4.28%، واستحوذت المؤسسات على 25.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.6 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 800.1 ألف جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 12.5 مليون جنيه، 108.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة.