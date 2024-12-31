شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.66% خلال ديسمبر للشهر الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 29740.58 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهي، للشهر الثالث على التوالي وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 11217.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 36828.77 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 20.14% ليغلق عند مستوى 9887.83 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 42.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.169 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.442 تريليون جنيه إلى 1.400 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 390.9 مليار جنيه إلى 392 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.833 تريليون جنيه إلى 1.792 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 39.6%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.993 تريليون جنيه خلال جلسات ديسمبر المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 31.128 مليار ورقة منفذة على 2.273 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 978.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 25.565 مليار ورقة منفذة على 2.110 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 4.93% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 95.07%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 42.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 628 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 33.4 مليار جنيه، بحجم تداول 20.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 959.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 76.1 مليار جنيه بحجم تداول 22.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.6 مليون عملية.