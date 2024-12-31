شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجازات ومواعيد عمل البنوك أول أسبوع فى السنة الجديدة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2025.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، غداً الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر.

وسوف يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الخميس 2 يناير 2025.

ويعد يومى الجمعة والسبت أيام الإجازة الأسبوعية الرسمية فى البنوك المصرية.

وتعاود البنوك العمل يوم الأحد المقبل.

ومواعيد عمل البنوك من 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً يومياً، ويمكن استخدام ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام فى الأسبوع.



