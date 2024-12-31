شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-12-2024 فى العراق عيار 22 بـ101200دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 31-12-2024 والتي تشهد تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى العراق كالتالى:

عيار 24 سجل 110400 دينار

عيار 22 سجل 101200 دينار

عيار 21 سجل 96600 دينار

عيار 18 سجل 82800 دينار

عيار 14 سجل 64400 دينار

عيار 12 سجل 55200 دينار

الأونصة تسجل 3434700 دينار

الجنيه الذهب يسجل 773000 دينار

الأونصة بالدولار تسجل 2614.24 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



