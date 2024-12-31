شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12 - 2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 05:26 م
ننشر سعر الجنيه الاسترليني نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 ، ليسجل فى البنك المركزى 63.64 جنيه للشراء، و63.84 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.61 جنيه للشراء، 63.95 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:
63.64 جنيه للشراء.
63.84 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.61 جنيه للشراء.
63.95 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
63.64 جنيه للشراء.
63.95 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية
63.59 جنيه للشراء.
63.96 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
63.61 جنيه للشراء.
63.95 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
63.62 جنيه للشراء.
63.95 جنيه للبيع
63.68 جنيه للشراء
63.92 جنيه للبيع
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