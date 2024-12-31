شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أكوا باور السعودية تحصل على تمويل لإنشاء محطة رياح في السويس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عن توقيع اتفاقيات لتمويل بقيمة 2.638 مليار ريال سعودي مع مجموعة من المؤسسات المالية لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة طاقة رياح في السويس بقدرة إنتاجية تبلغ 1,100 ميجا وات.

قالت الشركة، في بيان لبورصة تداول السعودية، إن حصة الشركة في مشروع محطة طاقة الريح تبلغ نسبته 70%، وسيتم توقيع اتفاقيات التمويل مع مجموعة من المؤسسات المالية التنموية أبرزها (البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، الجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية، صندوق اوبك للتنمية الدولية، الشركة العربية للاستثمارات البترولية)، كما تم تمويل الدين الأساسي من قبل بنك ستاندر تشارترد والبنك العربي وذلك من خلال هيكلة التمويل "ب" المقدم من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

قالت الشركة، إن ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الاحتياطية وضمانات التطوير لمدة 20 عامًا.