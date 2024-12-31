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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر الذهب اليوم فى مصر الدول العربية وسط متابعة الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم 31 ديسمبر 2024 في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا حوالي 3725 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3195 جنيه. ويأتي ذلك وسط حركة طفيفة في الأسواق المحلية نتيجة للعرض والطلب.
أسعار الذهب في الدول العربيةالسعودية: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 315 ريال، مع استقرار نسبي بسبب عطلة نهاية العام.
الإمارات: بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 293.25 درهم، متأثرًا بحركة الدولار عالميًا.
الكويت: شهدت الأسعار تغيرًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 22.650 دينار.
البحرين: بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 27.625 دينار، متأثرًا بحركة الأسواق العالمية.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب:
- أسعار الدولار عالميًا: حيث يتأثر الذهب بشكل مباشر بحركة الدولار في الأسواق العالمية.
- السياسات الاقتصادية: مثل قرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة.
- العرض والطلب المحلي: وهو عامل محوري في تحديد الأسعار اليومية.
- التغيرات الموسمية والثقافية: الطلب على الذهب يرتفع خلال المناسبات الثقافية مثل الأعراس والمهرجانات في الهند والصين، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.
- تكاليف استخراج الذهب: تؤثر تكاليف التنقيب والاستخراج على السعر. إذا ارتفعت هذه التكاليف، فمن المرجح أن يرتفع السعر لتعويض المنتجين.
- الطلب الصناعي والمجوهرات: الذهب ليس فقط استثمارًا، بل يُستخدم أيضًا في الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، بالإضافة إلى المجوهرات، ما يؤثر على حجم الطلب.
- التضخم: يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن خلال فترات التضخم المرتفع، حيث يحافظ على قيمته مع تراجع قيمة العملات.
التوقعات المستقبلية
يتوقع خبراء السوق استمرار التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى مصر
- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4261 جنيها.
- سعر الذهب عيار 21 يسجل 3725 جنيها.
- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3195 جنيهاً.
- سعر جنيه الذهب 29824 جنيها.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى السعودية
- سعر الذهب عيار 24 بـ 314.75 ريال سعودى.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 275.50 ريال سعودى.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 236 ريال سعودى.
- سعر جنيه الذهب بـ 2203.50 ريال سعودى.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى الإمارات
- سعر الذهب عيار 24 بـ 316.50 درهم إماراتى.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 283.75 درهم إماراتى.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 243.25 درهم إماراتى.
- سعر جنيه الذهب بـ 2270 درهم إماراتى.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى الكويت
- سعر الذهب عيار 24 بـ 25.875 دينار كويتى.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 22.650 دينار كويتى.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 19.400 دينار كويتى.
- سعر جنيه الذهب بـ 181.150 دينار كويتى.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى قطر
- سعر الذهب عيار 24 بـ 306.00 ريال قطرى.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 267.75 ريال قطرى.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 229.50 ريال قطرى.
- سعر جنيه الذهب بـ 2142 ريال قطرى.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى البحرين
- سعر الذهب عيار 24 بـ 31.575 دينار.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 27.625 دينار.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 23.675 دينار.
- سعر جنيه الذهب بـ 221.025 دينار.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى اليمن
- سعر الذهب عيار 24 بـ 20920 ريال.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 18310 ريال.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 15690 ريال.
- سعر جنيه الذهب بـ 146470 ريال.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى الأردن
- سعر الذهب عيار 24 59.600 دينار.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 52.200 دينار.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 44.700 دينار.
- سعر جنيه الذهب بـ 417.400 دينار.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى الجزائر
- سعر الذهب عيار 24 11420 دينار.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 9990 دينار.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 8570 دينار.
- سعر جنيه الذهب بـ 79950 دينار.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى لبنان
- سعر الذهب عيار 24 7530000 ليرة.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 6585000 ليرة.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 5645000 ليرة.
- سعر جنيه الذهب بـ 52700000 ليرة.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى السودان
- سعر الذهب عيار 24 بـ 50500 جنيه سودانى.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 44200 جنيه سودانى.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 37900 جنيه سودانى.
- سعر جنيه الذهب بـ 353600 جنيه سودانى.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى عمان
- سعر الذهب عيار 24 بـ 32.350 ريال.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 28.300 ريال.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 24.250 ريال.
- سعر جنيه الذهب بـ 226.450 ريال.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى العراق
- سعر الذهب عيار 24 بـ 110100 دينار.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 96300 دينار.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 82600 دينار.
- سعر جنيه الذهب بـ 770800 دينار.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى المغرب
- سعر الذهب عيار 24 بـ 850.50 درهم مغربى.
- سعر الذهب عيار 21 بـ 744.00 درهم مغربى.
- سعر الذهب عيار 18 بـ 638.00 درهم مغربى.
- سعر جنيه الذهب بـ 5953.00 درهم مغربى.
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