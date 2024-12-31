شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى البورصة العالمية يتراجع 13.2% خلال الربع الثالث 2024 والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الذهب العالمي الربع الثالث من عام 2024 عند المستوى 2323 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع بنسبة 13.2% بمقدار 311 دولار ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 2634 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي وقتها عند 2685 دولار للأونصة.

وبلغت مشتريات البنوك المركزية العالمية خلال الربع الثالث سجلت 186.2 طن منخفضة بنسبة 7.9% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024، بينما وصل إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث إلى 1176.5 طن.

أهم الأحداث التي أثرت على الذهب خلال الربع الثالث:

- قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة لينهي سياسة التشديد النقدي، ويشير إلى نيته الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الذهب بشكل كبير.

- تزايد عدم اليقين في الأسواق المالية بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية والمخاوف من عودة الحروب التجارية العالمية عند فوز ترامب، ليزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفق جولد بيليون .



