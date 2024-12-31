شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. مع هبوط عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-12-2024 بـ التعاملات الصباحية عقب تراجعاً محدوداً لـ عيار 21 مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29800 جنيها، وذلك على خلفية تراجع في جرام الذهب عيار 21 اليوم.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.