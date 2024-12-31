شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-12-2024 فى الكويت.. عيار 24 بـ25.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-12-2024 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 22 مبلغ 23.700 دينار ، أما سعر الذهب عيار 18 سجل 19.375 دينار كويتي.

يعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 25.850 دينار.

عيار 22 سجل 23.700 دينار.

عيار 21 سجل 22.625 دينار.

عيار 18 سجل 19.375 دينار.

عيار 14 سجل 15.075 دينار.

عيار 12 سجل 12.925 دينار.

الاونصة سجلت 803.900 دينار.

الجنيه الذهب سجل 180.925 دينار.

الأونصة بالدولار سجلت 2614.08 دولار.