شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 31 -12-2024، بالبنوك المصرية، في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصرى، وفق تحديثات البنوك مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 31-12-2024 ختام التعاملات مقابل الجنيه في البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.6 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.