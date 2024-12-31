شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة القيد بالبورصة فى آخر اجتماع خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة القيد بالبورصة المصرية، آخر اجتماع في عام 2024، للنظر في عدة موضوعات للشركات المقيدة بالبورصة.

وجاءت أبرز قرارات اللجنة، إنذار 10 شركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وجي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وبريميم هيلثكير جروب، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والشرقية-إيسترن كومباني، ومطاحن مصر الوسطى، ومصر للزيوت والصابون، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وتعليم لخدمات الإدارة، بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (45) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

كما أنذرت اللجنة، 5 شركات القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والمطورون العرب القابضة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعربية للمحابس، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، بمراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (45) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وقررت اللجنة، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الأولى من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه بإصدار عدد 150 مليون سهم (بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة) والقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، والزيادة ممولة من توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى في 31/12/2023، والثانية من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه موزعة على عدد 17.125 مليون سهم في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية وقدرها 10 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين وعن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 30/06/2023.

كما قررت لجنة القيد بالبورصة، تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بالم هيلز للتعمير، من 5.883 مليار جنيه إلى 5.759 مليار جنيه بتخفيض قدره 123.4 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 61.7 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.