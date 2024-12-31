شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بمبادرة شباب مصر الرقمية بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التسجيل في "مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية" في عدة محافظات، منها الغربية والبحيرة والشرقية.

ويشمل التدريب عدة مسارات تدريبية، منها تصميم مواقع الويب، وتطوير تطبيقات الويب باستخدام إطار MEAN Stack، وإدارة خدمات السحابية وتشغيلها. وتستهدف المبادرة خريجي الجامعات بحد أقصى 10 سنوات من التخرج، وطلاب الجامعات في الفرقتين الثالثة والرابعة.

كما يشمل البرنامج 90 ساعة للتدريب التقني، بالإضافة إلى 30 ساعة لتطوير مهارات العمل الحر، بالإضافة إلى فترة إرشاد على مدار شهرين يقدمه خبراء تقنيون ومتخصصون في العمل الحر لدعم المتدربين في الوصول إلى أول عميل عبر منصات العمل الحر العالمية والمحلية.

وتعد مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) ضمن مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، تهدف هذه المراكز إلى توفير بيئة متكاملة تضم مساحات عمل مشتركة، برامج تدريبية متخصصة، وخدمات استشارية للشركات الناشئة ورواد الأعمال

ومنذ انطلاق المشروع في عام 2019، تم إنشاء 23 مركزًا في مختلف المحافظات، مع خطة للوصول إلى مركز في كل محافظة بحلول عام 2025.

وتأتي "مبادرة شباب مصر الرقمية" في إطار جهود الوزارة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي، من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في مختلف المحافظات، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المهارات التقنية والاحترافية لدى الشباب، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي المتسارع واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.