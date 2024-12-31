شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى 19.47% خلال 2024..ورأس المال يربح 450 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

حققت البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا خلال عام 2024، مدفوعة بتحسن الاقتصاد الكلي، وتطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين ببيئة التداول وزيادة حجم المعروض من الأوراق المالية، وربح رأس المال السوقي 450 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 19.47% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 22.02% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 36.62% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 54.98% ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 24.73% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة.



