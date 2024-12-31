شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء يسجل 3725 جنيها للجرام عيار 21 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3725 جنيها للجرام بدون مصنعية، وسط تداولات محدودة على الذهب العالمي حول مستويات 2610 دولارات.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4261 جنيها.

عيار 21 يسجل 3725 جنيها.

عيار 18 يسجل 3195 جنيها.

الجنيه الذهب 29824 جنيها.

أونصة الذهب خلال الربع الرابع من 2024

افتتح الذهب تداولات الربع الرابع من عام 2024 عند المستوى 2633 دولار للأونصة ليسجل انخفاض بنسبة 1.1% تقريباً ويتداول خلال آخر أيام تداول العام عند المستوى 2604 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي في الربع الرابع عند 2790 دولار للأونصة.

أهم الأحداث التي أثرت على الذهب خلال الربع الرابع:

- فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية أثر بشكل سلبي على أسعار الذهب بسبب التوقعات بارتفاع التضخم بسبب سياساته الجمركية والضريبية.

- بالرغم من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين خلال الربع الرابع، ولكن البنك أشار في اجتماعه الأخير لعام 2024 أن سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025.

- ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عامين بسبب فوز ترامب وتغير توقعات الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي أثر بالسلب على مستويات الدولار بسبب العلاقة العكسية بينهما.