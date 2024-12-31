شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المنافسة يوافق على 3 تركزات اقتصادية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرار لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية التابعة للجهاز، والخاص بالموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي.

وضمت القرارات الموافقة على الطلبات الآتية:

* طلب استحواذ شركة جيه اف شيا كو إنك على 100% من نشاط الري المحوري التابع لشركة يو أم سي إنترناشيونال ليميتد.

* طلب استحواذ شركة دويتشه لوفتهانزا أكتيانجيسلزشافت على نسبة 41% من إجمالي أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس. بي. ايه.

* طلب استحواذ شركة أيادي للاستثمار والتنمية على نسبة 31.43% من إجمالي أسهم شركة إنماء للتمويل.

وكانت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية التابعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافقت قبل أيام على عدد من طلبات التركز الاقتصادى، ضمت الموافقة على طلب استحواذ شركة نايل فالى اندستريز على عدد 162,893,785 سهم بنسبة 98.951% من أسهم الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر)، والموافقة على طلب استحواذ صندوق استثمار اميثيس 3 سيكا فى رايف (Amethis Fund III S.C.A., SICAV-RAIF) على نسبة 56% من أسهم شركة كازارين تيكستايل جروب ليمتد (Kazareen Textile Group LTD).