شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلاك» توقع اتفاقية للاستحواذ على 40% من أسهم «الرائدة» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

واتفق الطرفان على المضي قدما في إتمام الصفقة المحتملة والقيم بأعمال الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، بتاريخ 30/04/1445هـ (الموافق 14/11/2023م) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي.

ووفقاً للتقييم النهائي للرائدة ونتائج الفحص النافي للجهالة، سيتم الإتفاق بين الطرفين على معامل المبادلة الذي يحدد أسهم أسلاك الجديدة المصدرة لمصلحة مساهمي الرائدة لكل سهم يملكونه في الرائدة.

ونوهت بالاتفاق على تحديد سعر سهم أسلاك لغرض الصفقة المقترحة عند 29.7 ريال للسهم، والذي تم حسابه على أساس متوسط السعر اليومي المرجح بالحجم (VWAP) لآخر (60) يومًا للتداول من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة.

ويبدأ العمل بالاتفاقية غير الملزمة من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة (6) أشهر ميلادية، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين

ولم يتم تعيين المستشار مالي للمرحلة الحالية، وسوف تعلن أسلاك في وقت لاحق عن أي تطورات بخصوص تعيين مستشارها المالي.

واتفق الطرفان على عدد من الشروط والأحكام، وتشمل القيود على الأعمال للطرفين من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة، وعلى عدد من الضمانات والتعويضات، وطريقة إتمام معامل المبادلة وغيرها من الأحكام والشروط المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات.

ستقوم أسلاك بإجراءات الفحص النافية للجهالة وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالصفقة المحتملة في حال وافق الطرفين على شروطها في الوقت المناسب لإنجاز ذلك.

وتخضع الصفقة المحتملة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لأسلاك على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ وموافقة الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة على صفقة الاستحواذ، وذلك على النحو التالي:

1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة أسلاك المتعلق بزيادة رأس المال.

2. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.

3. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ.

4. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أسلاك على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

5. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الرائدة على صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة، كونها صفقة جوهرية وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية.

كما تخضع الصفقة لعدد من الشروط المسبقة المحددة في الاتفاقية، تشمل شروط متعلقة بعقود الشركة المستهدفة وأعمالهما وغيرها من الشروط المحددة من قِبل الطرفين. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اتحاد مصانع الأسلاك اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ على 40% من أسهم الرائدة للاستثمار الصناعي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاستحواذ عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي الرائدة في أسلاك.واتفق الطرفان على المضي قدما في إتمام الصفقة المحتملة والقيم بأعمال الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، بتاريخ 30/04/1445هـ (الموافق 14/11/2023م) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي.ووفقاً للتقييم النهائي للرائدة ونتائج الفحص النافي للجهالة، سيتم الإتفاق بين الطرفين على معامل المبادلة الذي يحدد أسهم أسلاك الجديدة المصدرة لمصلحة مساهمي الرائدة لكل سهم يملكونه في الرائدة.ونوهت بالاتفاق على تحديد سعر سهم أسلاك لغرض الصفقة المقترحة عند 29.7 ريال للسهم، والذي تم حسابه على أساس متوسط السعر اليومي المرجح بالحجم (VWAP) لآخر (60) يومًا للتداول من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة.ويبدأ العمل بالاتفاقية غير الملزمة من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة (6) أشهر ميلادية، قابلة للتمديد باتفاق الطرفينولم يتم تعيين المستشار مالي للمرحلة الحالية، وسوف تعلن أسلاك في وقت لاحق عن أي تطورات بخصوص تعيين مستشارها المالي.واتفق الطرفان على عدد من الشروط والأحكام، وتشمل القيود على الأعمال للطرفين من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة، وعلى عدد من الضمانات والتعويضات، وطريقة إتمام معامل المبادلة وغيرها من الأحكام والشروط المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات.ستقوم أسلاك بإجراءات الفحص النافية للجهالة وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالصفقة المحتملة في حال وافق الطرفين على شروطها في الوقت المناسب لإنجاز ذلك.وتخضع الصفقة المحتملة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لأسلاك على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ وموافقة الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة على صفقة الاستحواذ، وذلك على النحو التالي:1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة أسلاك المتعلق بزيادة رأس المال.2. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.3. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ.4. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أسلاك على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بصفقة الاستحواذ.5. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الرائدة على صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة، كونها صفقة جوهرية وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية.كما تخضع الصفقة لعدد من الشروط المسبقة المحددة في الاتفاقية، تشمل شروط متعلقة بعقود الشركة المستهدفة وأعمالهما وغيرها من الشروط المحددة من قِبل الطرفين.