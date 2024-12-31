شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة» تتحول للربحية بـ859.3 ألف ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة للربحية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 859.332 ألف ريال، مقابل خسائر بـ6.766 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض خسائر قطاع الإدارة العامة والاستثمارات بحوالي 5.2 مليون ريال بشكل أساسي نتيجة لارتفاع الإيرادات الأخرى الناتج عن عائدات الودائع بحوالي 2.4 مليون ريال بالإضافة إلى انخفاض الأتعاب المهنية والاستشارية بحوالي 1.8 مليون ريال.
وشملت الأسباب: انخفاض خسائر قطاع الإعلان بحوالي 2.6 مليون ريال على إثر تقلص النشاط مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: انتقال قطاع الإنتاج من خسائر إلى ربح مسجلا ارتفاعا بحوالي 1.5 مليون ريال نظرا لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وشملت الأسباب: نخفاض أرباح قطاع التعليم بحوالي 2.3 مليون ريال نظرا لتكوين مخصص مخزون بقيمة أعلى مما تم تكوينه خلال الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع أرباح قطاع التعليم بحوالي 4.1 مليون ريال وذلك نظرا لزيادة المبيعات نتيجة لبداية العام الدراسي 2024-2025.
وتضمنت الأسباب: انخفاض خسائرقطاع التجزئة بحوالي 1.5 مليون ريال وذلك نظرا لارتفاع مجمل الربح مقارنة بالربع السابق وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.
وشملت الأسباب: انتقال قطاع الإنتاج من خسائر إلى ربح مسجلا ارتفاعا بحوالي 885 ألف ريال نظرا لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض خسائر قطاع الإدارة العامة والاستثمارات بحوالي 1.5 مليون ريال بشكل أساسي نتيجة لارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
ويعود سبب (الانخفاض) في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض خسائر قطاع الإعلان على إثر تقلص النشاط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وشملت الأسباب: انخفاض خسائر قطاع الإنتاج نظرا لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح قطاع التعليم بحوالي 1.9 مليون ريال وذلك نظرا لتكوين مخصص مخزون بقيمة أعلى مما تم تكوينه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وقابل ذلك ارتفاع خسائر قطاع التجزئة بحوالي 1.8 مليون ريال وذلك نظرا لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية، وانخفاض خسائر قطاع الإدارة العامة والاستثمارات بحوالي 11 مليون ريال نتيجة لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع أرباح استثمارات الودائع.
وإشارة لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 24 – 12 – 1445 الموافق 30 – 06 – 2024 بشأن إبرام شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مع مجموعة دابليو بي بي إتفاقية لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية تحت مسمي أي سي جي السعودية، فيما يتعلق بإتفاق الشركاء على تمديد مدة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2024م.
أعلنت الشركة اتفاق الشركاء على تمديد المدة لمدة 6 أشهر لتنتهي في 30 يونيو 2025 وذلك للانتهاء من نقل الملكية القانونية بما في ذلك الانتهاء من الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وأضافت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً: الانتهاء من نقل الملكية القانونية بما في ذلك الانتهاء من الموافقات التنظيمية المطلوبة.
ونوهت بتسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ عند الانتهاء، لا يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 859.332 ألف ريال، مقابل خسائر بـ6.766 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض خسائر قطاع الإدارة العامة والاستثمارات بحوالي 5.2 مليون ريال بشكل أساسي نتيجة لارتفاع الإيرادات الأخرى الناتج عن عائدات الودائع بحوالي 2.4 مليون ريال بالإضافة إلى انخفاض الأتعاب المهنية والاستشارية بحوالي 1.8 مليون ريال.
وشملت الأسباب: انخفاض خسائر قطاع الإعلان بحوالي 2.6 مليون ريال على إثر تقلص النشاط مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: انتقال قطاع الإنتاج من خسائر إلى ربح مسجلا ارتفاعا بحوالي 1.5 مليون ريال نظرا لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وشملت الأسباب: نخفاض أرباح قطاع التعليم بحوالي 2.3 مليون ريال نظرا لتكوين مخصص مخزون بقيمة أعلى مما تم تكوينه خلال الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع أرباح قطاع التعليم بحوالي 4.1 مليون ريال وذلك نظرا لزيادة المبيعات نتيجة لبداية العام الدراسي 2024-2025.
وتضمنت الأسباب: انخفاض خسائرقطاع التجزئة بحوالي 1.5 مليون ريال وذلك نظرا لارتفاع مجمل الربح مقارنة بالربع السابق وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.
وشملت الأسباب: انتقال قطاع الإنتاج من خسائر إلى ربح مسجلا ارتفاعا بحوالي 885 ألف ريال نظرا لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض خسائر قطاع الإدارة العامة والاستثمارات بحوالي 1.5 مليون ريال بشكل أساسي نتيجة لارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
ويعود سبب (الانخفاض) في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض خسائر قطاع الإعلان على إثر تقلص النشاط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وشملت الأسباب: انخفاض خسائر قطاع الإنتاج نظرا لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح قطاع التعليم بحوالي 1.9 مليون ريال وذلك نظرا لتكوين مخصص مخزون بقيمة أعلى مما تم تكوينه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وقابل ذلك ارتفاع خسائر قطاع التجزئة بحوالي 1.8 مليون ريال وذلك نظرا لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية، وانخفاض خسائر قطاع الإدارة العامة والاستثمارات بحوالي 11 مليون ريال نتيجة لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع أرباح استثمارات الودائع.
وإشارة لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 24 – 12 – 1445 الموافق 30 – 06 – 2024 بشأن إبرام شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مع مجموعة دابليو بي بي إتفاقية لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية تحت مسمي أي سي جي السعودية، فيما يتعلق بإتفاق الشركاء على تمديد مدة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2024م.
أعلنت الشركة اتفاق الشركاء على تمديد المدة لمدة 6 أشهر لتنتهي في 30 يونيو 2025 وذلك للانتهاء من نقل الملكية القانونية بما في ذلك الانتهاء من الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وأضافت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً: الانتهاء من نقل الملكية القانونية بما في ذلك الانتهاء من الموافقات التنظيمية المطلوبة.
ونوهت بتسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ عند الانتهاء، لا يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا.