شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس» توقع عقد تعاون مع «صفا للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، اليوم، عقد تعاون مع شركة صفا للاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يهدف إلى تحقيق منافعة مشتركة للطرفين بحصول شركة صفا للاستثمار على أسعار مميزة لمنتجات شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات على أن تروج شركة صفا للاستثمار بالترويج لمنتجات الشركة من خلال مشاريعها مما يسهم في زيادة بيع منتجات الشركة بالمملكة العربية السعودية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأفادت بعدم إمكانية حصر القيمة لأنها تعتمد على العرض والطلب لمنتجات الشركة المقدمة خلال مدة العقد.
وتلتزم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بمنح عروض أسعار على منتجاتها بأسعار مميزة مع تقديم الخصم اللازم لها
وتلتزم شركة صفا للاستثمار بوضع شعار شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات على اللوحات الخاصة بمشاريع شركة صفا للاستثمار بالصورة التي يراها الطرفان مناسبة وتخدم مصلحة جميع الأطراف.
وذكرت أن مدة العقد 4 سنوات، ومن المتوقع أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يهدف إلى تحقيق منافعة مشتركة للطرفين بحصول شركة صفا للاستثمار على أسعار مميزة لمنتجات شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات على أن تروج شركة صفا للاستثمار بالترويج لمنتجات الشركة من خلال مشاريعها مما يسهم في زيادة بيع منتجات الشركة بالمملكة العربية السعودية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأفادت بعدم إمكانية حصر القيمة لأنها تعتمد على العرض والطلب لمنتجات الشركة المقدمة خلال مدة العقد.
وتلتزم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بمنح عروض أسعار على منتجاتها بأسعار مميزة مع تقديم الخصم اللازم لها
وتلتزم شركة صفا للاستثمار بوضع شعار شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات على اللوحات الخاصة بمشاريع شركة صفا للاستثمار بالصورة التي يراها الطرفان مناسبة وتخدم مصلحة جميع الأطراف.
وذكرت أن مدة العقد 4 سنوات، ومن المتوقع أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.