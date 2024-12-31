شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس» توقع عقد تعاون مع «صفا للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.