شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركزين جديدين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركزين جديدين في مدينة الرياض، اليوم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز الأول على شارع محمد بن عبدالعزيز الدغيثر، حي الصحافة، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
ويقع المركز الثاني على طريق الملك عبدالعزيز، حي العارض، في مدينة الرياض. سيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - إكسبرس".
ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة. وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذه الافتتاحات اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.
وبهذا الإعلان يصل إجمالي عدد مراكز واستديوهات وأكاديميات لجام إلى 223، من ضمنها 203 مراكز لعلامات وقت اللياقة. هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز الأول على شارع محمد بن عبدالعزيز الدغيثر، حي الصحافة، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
ويقع المركز الثاني على طريق الملك عبدالعزيز، حي العارض، في مدينة الرياض. سيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - إكسبرس".
ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة. وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذه الافتتاحات اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.
وبهذا الإعلان يصل إجمالي عدد مراكز واستديوهات وأكاديميات لجام إلى 223، من ضمنها 203 مراكز لعلامات وقت اللياقة. هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.