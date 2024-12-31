شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة صافولا (صافولا) إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مالها في حسابات المساهمين المستحقين.
وقالت في بيان على شركة تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-06-17 الموافق 2024-12-18.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 62830 سهما.
وأشارت إلى أن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم: 2,107,419.98 ريال.
وأفادت بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 33.60 ريال.
ونوهت بإيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين، اليوم.
وقالت في بيان على شركة تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-06-17 الموافق 2024-12-18.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 62830 سهما.
وأشارت إلى أن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم: 2,107,419.98 ريال.
وأفادت بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 33.60 ريال.
ونوهت بإيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين، اليوم.