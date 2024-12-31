الاقتصاد

«صافولا»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة صافولا (صافولا) إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مالها في حسابات المساهمين المستحقين.
وقالت في بيان على شركة تداول : إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-06-17 الموافق 2024-12-18.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 62830 سهما.
وأشارت إلى أن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم: 2,107,419.98 ريال.
وأفادت بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 33.60 ريال.
ونوهت بإيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين، اليوم.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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