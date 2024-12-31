شكرا لقرائتكم خبر عن «جرير» توقع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تمويل استهلاكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جرير للتسويق، اليوم، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية شركة مساهمة مصرية (شركة أمان مصر) لتأسيس شركة تمويل استهلاكي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس مال الشركة المبدئي 100 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وأضافت أن حصة الشركة ستكون 49%، و41% لشركة أمان مصر، وحصة شركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 10%.
وأفادت بأن مدة المذكرة 3 أشهر قابلة للتمديد.
وأوضحت أن في ماعدا المساهمة في رأس مال شركة التمويل يتعذر حاليا تحديد الأثر المالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس مال الشركة المبدئي 100 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وأضافت أن حصة الشركة ستكون 49%، و41% لشركة أمان مصر، وحصة شركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 10%.
وأفادت بأن مدة المذكرة 3 أشهر قابلة للتمديد.
وأوضحت أن في ماعدا المساهمة في رأس مال شركة التمويل يتعذر حاليا تحديد الأثر المالي.