شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية استقرار فى منتصف التعاملات، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.88جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.99جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.00جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.99جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

13.10جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.