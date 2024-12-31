شكرا لقرائتكم خبر عن 74.46 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر، لكن النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض سنوي وسط مخاوف حيال الطلب في الدول الأكثر استهلاكًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا، أو 0.7%، إلى 74.46 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، أو 0.7 % أيضًا، إلى 71.48 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى مدار العام، انخفض خام برنت 3.2 %، في حين تراجع الخام الأمريكي 0.6 %.



