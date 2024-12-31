شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2024، مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة بلغت 930 مليون جنيه، خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 29650 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 36637 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 13028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 8074 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 11133 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10075 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار،

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 9.1 مليون سهم، 972 سهمًا، 606.1 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية العربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2 مليون سهم، 125 ألف سهم، 925 سهمًا، 400 ألف سهم، 189.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مصر للفنادق عدد 18.3 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير عدد 296 مليون سهم، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 33.5 ألف سهم.

أعلنت شركتا المصرية للدواجن-إجيبكو، وراية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 110 آلاف سهم، والثانية 503.3 ألف سهم.

أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، نقل ملكية حصة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، البالغة 296 مليون سهم إلى شركة مشارق للاستثمار العقاري، بسعر 3.03 جنيه بقيمة إجمالية 896.9 مليون جنيه، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 30 نوفمبر عام 2024، وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 17.6 مليون جنيه مقابل 21.5 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 7.5 مليون جنيه.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، فائض قدره 54.8 مليون جنيه مقابل 103.3 مليون جنيه عن الفترة المماثلة.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، صافي ربح قدره قدره 107.5 مليون جنيه مقابل 68.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، بنسبة زيادة قدرها 57%.

في سياق آخر قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يوينراب"، إن المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني، والمجموعة المرتبطة، قد قام برفع دعوى قضائية على الشركة برقم 41 لسنة 18 ق، بوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، والتي يساهم فيها المال العام بنسبة 20%، وتحديد جلسة لها بتاريخ 29 يناير عام 2025.